تمويل شخصي من بنك الرياض بدون تحويل الراتب وكيفية الحصول عليه

تمويل شخصي من بنك الرياض، تسعي حكومية المملكة العربية السعودية دائماً الي تقديم الاستفادة للمواطن السعودي والمواطنين المقيمين على اراضيها، وتقديم كل الخدمات الالكترونية؛ لتيسر على المواطن صعوبات التنقل بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، والكثيرين من المواطنين بالمملكة يبحثون عن كل المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة، لتساعدهم في التغلب علي صعوبة المعيشة، وقد تحدثنا سابقاً عن كيفية طلب التمويل اونلاين والأن من خلال تلك الاسطر سوف نتحدث عن كيفية طلب التمويل دون تحويل الراتب، ويعد بنك الرياض من احدي البنوك السعودية التي تمول الاشخاص قروض شخصيه للتغلب علي صعوبات الحياة، وخاصة بعد الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، وايضاً يدعم البنك المشروعات في حالة رغبت المواطن في ذلك،

شروط التمويل من بنك الرياض

بنك الرياض من أكثر البنوك في المملكة العربية السعودية، التي تهتم بالمواطن والمقيم وتقدم لهم القروض الميسرة بفترات سداد طويلة، وذلك لأنه من البنوك المدعمة من الحكومة السعودية، ويمتلك البنك شركة الرياض المالية والتي تهتم بالاستثمارات في المملكة، وهذا ما يعطى ميزة عالية للبنك، ويعطى ثقة أكبر للعميل، ومن أهم شروط التمويل من البنك هي:

أولاً، أن يكون الحد الادنى للمستفيد من معاشه الشهري هو عشرة آلاف ريال سعودي

ثانياً، يجب ان لا تتجاوز التزامات المستفيد في البنك وغيرها من الجهات عن ⅓ الراتب أي بنسبة 33٪

ثالثاً، ان لا تقل فترة عمل المستفيد من التمويل أقل من سنة بداءً من موعد تاريخ التقديم لطلب التمويل

رابعاً، ان لا يقل عمر المستفيد عن 18 سنة للمستفيد السعودي، و22 سنة للمستفيد المقيم في المملكة

تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب

لقد ذكرنا أن التمويل لا يحتاج الي تحويل راتب، حيث يسمح البنك للعملاء بمنح القروض الميسرة بدون تحويل الراتب، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفي القرض بدون تحويل الراتب تحقيق كل ما تريده في اقامة مشروعك ويتثني لأي مواطن سعودي يعمل بالحكومة ان يحصل علي تلك القروض،

ما هو مقدار التمويل من بنك الرياض؟

وقد تبلغ فترة سداد القرض حتى 60 شهراً ويستطيع العميل اختيار فترات السداد التي تناسبه بحد اقصي السداد علي خمس سنوات

يصل التمويل الشخصي من بنك الرياض الي مبلغ قدره 300000 ريال سعودي

التمويل من البنك يوفر الحصول علي السيولة النقدية، ويوفر متطلبات ميسرة للعملاء

التقديم للحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض التمويل للمواطنين لعدة أمور منها تمويل سكني، وقرض شخصي، وتمويل سيارة، وقد شن البنك طريقتين من أجل الحصول علي تمويل شخصي وهما:

الطريقة الاولي.

يستطيع المستفيد التوجه إلي أحد فروع بنك الرياض في محل إقامته، ويجب علي المستفيد ادخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج البنك للحصول علي التمويل،

الطريقة الثانية.

يمكن للمستفيد الدخول الي الموقع الرسمي لبنك الرياض يقوم المستفيد بإدخال رقم الهوية الخاص، وللمقيمين إدخال الرقم الخاص بالإقامة يقوم المستفيد بالضغط على الجنسية وكتابة البيانات يقوم المستفيد بالكبس علي التقويم الهجري والميلادي، ومن ثم كتابة تاريخ الميلاد إدخال رقم الهاتف الذي يملكه المستفيد ثم كتابة البريد الالكتروني للمستفيد، وادخال المرتب الشهري، ونوعية الراتب إذا كان الراتب بتحويل أو بدون تحويل اختيار المدينة التي يقيم فيها المستفيد، ثم اسم المنطقة ثم يختار المستفيد القطاع الذي يشغل به، وكتابة فترة التمويل ثم الكبس علي رمز التأكد، ثم الكبس علي إرسال الطلب

الي هنا نكون قد وضحنا كيفية الحصول على التمويل الشخصي من خلال بنك الرياض للحصول علي قرض شخصي بدون تحويل الراتب.