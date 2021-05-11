خطوات التسجيل في منصة إحسان للتبرع وإخراج زكاة الفطر 1442

لكل الأشخاص الراغبين في إخراج زكاة الفطر نوضح خطوات التسجيل في منصة احسان، وهي المنصة الخيرية التي تم انشاؤها مؤخراً بهدف مساعدة غير القادرين وإقامة عدد كبير من المشاريع الخيرية، تساهم في تشغيل الكثير من الشباب، ومساعدة المقبلين على الزواج، أو من يريد عمل مشروع صغير يبني به مستقبله، وتشرف علي منصة احسان الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، واستطاع كثير من الشخصيات العامة في المملكة العربية السعودية التبرع للمشروعات التي تقوم بها منصة احسان.

التسجيل في منصة إحسان الخيرية

يستطيع الكثير من الأشخاص في السعودية التسجيل عبر منصة إحسان إلكترونيًا، بهدف إنشاء حساب جديد والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة الخيرية ويتم ذلك عبرالخطوات التاليّة:

قم بدخول موقع منصة إحسان الخيرية .

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل

ستفتح أمامك صفحة آخري اضغط انشاء حساب

مطلوب إدخال البيانات الخاصة بك مثل الاسم والبريد الإلكترونيّ

كما سيطل كتابة رقم الجوال الذي يخصك

وأخيراً سيطلب كتابة رمز التحقق

ثم اضغط انشاء حساب جديد.

طريقة التبرع بمنصة احسان

تتلقى منصة إحسان الخيرية التبرعات من القادرين طوال شهر رمضان المبارك، للمساهمة في مساعدة الأشخاص الذين هم في احتياج لهذه التبرعات، ويمكن للأشخاص الذين يريدون إخراج زكاة الفطر عن كل أفراد أسرتهم أن يقوموا بالتبرع عبر منصة إحسان من خلال هذه الخطوات