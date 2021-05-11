وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية التركية مولود تشاووش أوغلو والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاستقبال جرى في مكتب الأمير فيصل بن فرحان بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أنه تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وحضر الاستقبال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد محمد الثقفي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الوزير المفوض هاني محمد مؤمنة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى قبل أيام اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ أردوغان خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

من جهته، عبّر الملك سلمان عن شكره للرئيس التركي على تهنئته.