مقاطعة أونتاريو الكندية تعلّق التطعيم بلقاح ”أسترازينيكا” 

أعلن مسؤولون إقليميون في مقاطعة أونتاريو الكندية تعليق التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا في المقاطعة، بعد أدلة على حدوث تجلطات دموية نادرة لدى متلقيه.
مقاطعة أونتاريو الكندية تعلّق التطعيم بلقاح بسبب مخاوف من التجلطات.. بريطانيا تقدم لقاحا بديلا عن "أسترازينيكا" لمن هم دون الـ40 عاما
وقال كبير المسؤولين الطبيين ديفيد ويليامز: "تم اتخاذ هذا القرار من منطلق الحذر الشديد بسبب الزيادة الملحوظة في تخثر الدم النادر المعروف بقلة الصفيحات المناعية التي يسببها اللقاح".
وأضاف: "نحن نراجع البيانات للنظر في خيارات استخدام "أسترازينيكا" للجرعات الثانية والمضي قدما على نطاق أوسع".
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