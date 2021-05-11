الاتحاد الإفريقي: ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة انتهاك للقانون الدولي

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن "تنديده الشديد بالقصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة وأسفر عن مقتل أكثر من 21 فلسطينيا". وجدد تأكيده على أن "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الإجلاء غير القانونية والمستمرة والقسرية بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي".

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