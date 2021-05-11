انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وعشرات الصواريخ تتساقط عليها وعدد القتلى الإسرائيليين حتى الآن

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت المقاومة الفلسطينية بقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ والتي أحدثت الرعب والذعر في قلوب الإسرائيلين مما اضطرهم إلى اللجوء للملاجئ المحصنة بعد إطلاق دوي صافرات الإنذار في مدينة تل الربيع الفلسطينية المحتلة، واعترفت قوات الإحتلال بسقوط العديد من الصواريخ على العاصمة الإسرائيلية المحتلة.

انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وعشرات الصواريخ تتساقط عليها

وكانت الأوضاع قد اشتعلت في الأراضي المحتلة عقب قيام القوات الإسرائيلية والمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، ومنع المقدسيين من الصلاة بالمسجد في هذه الأيام المباركة أيام العشر الأواخر من رمضان، بل قامت قوات الإحتلال بجعل المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ساحة قتال وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على المصلين الآمنين.

ووفق صفحة إسرائيل بالعربية فقد قامت المقاومة الفلسطينية بقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ والتي أصابت العديد من من الأهداف وأحدثت دماراً هائلاً وأسقطت قتلى إسرائيليين، حيث قتل حتى الآن نحو 3 إسرائيليات وأصيب أكثر من 32 آخرين نتيجة صواريخ المقاومة.

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ووفق مراسيلن في أرض المعركة فإن هناك عدد من الإنفجارات الضخمة ضربت تل أبيب منذ قليل رداً على قصف قوات الإحتلال لغزة، والذي أسقط عدداً من الشهداء والجرحى، بلغ نحو 30 شهيداً وما يقرب من 300 مصاب.