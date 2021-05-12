جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث تطورات الأحداث الأخيرة بين إسرائيل، والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلى عن عملية موسعة ضد القطاع.





وبحسب ما أوردته "رويترز" ونقلته "سبوتنيك"، أكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة اليوم الأربعاء، لبحث الصراع بين إسرائيل والفصائل المسلحة فى قطاع غزة. وفى وقت سابق، من أمس الثلاثاء، أمر الجيش الإسرائيلى بالاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية فى غزة، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع فى القدس وغزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.