القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين

وبحسب "سبوتنيك"، قال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأقصى بتعزيزات شرطية مدججة بالسلاح من بابى السلسلة والمغاربة، كما عززت تواجدها العسكرى قرب الأبواب الشرقية والشمالية للمسجد، وتحديدا باب الأسباط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
يأتى ذلك، بعد تطور متسارع ودموى للأحداث فى فلسطين، نتيجة الصدام المسلح الواسع النطاق بين الجيش الإسرائيلى والفصائل المسلحة فى غزة، قُتل على أثره عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال، فى هجمات للطيران الإسرائيلى.
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