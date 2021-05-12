القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين

جدة - نرمين السيد - اقتحمت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى فى القدس، وأطلقت الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه المصلين.





وبحسب "سبوتنيك"، قال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأقصى بتعزيزات شرطية مدججة بالسلاح من بابى السلسلة والمغاربة، كما عززت تواجدها العسكرى قرب الأبواب الشرقية والشمالية للمسجد، وتحديدا باب الأسباط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يأتى ذلك، بعد تطور متسارع ودموى للأحداث فى فلسطين، نتيجة الصدام المسلح الواسع النطاق بين الجيش الإسرائيلى والفصائل المسلحة فى غزة، قُتل على أثره عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال، فى هجمات للطيران الإسرائيلى.