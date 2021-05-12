نتنياهو يدعو مواطنيه لالتزام الملاجئ ويؤكد أن الحرب ستستمر

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مواطنيه إلى الاستمرار فى الالتزام بالملاجئ بسبب الضربات الصاروخية التى توجهها فصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن الحرب ضد تلك الفصائل ستستمر.





وقال نتنياهو فى تصريحات بثها التلفزيون وبجانبه وزير الدفاع وقائد الجيش، بحسب "سبوتنيك": "كلنا سننفذ تعليمات الأجهزة الأمنية وتعليمات الدخول للملاجئ، فالمعركة ستأخذ وقتا طويلا"، مضيفا : "نواصل ضرب حماس والجهاد الإسلامى بكل قوتنا وهما سيدفعان ثمنا باهظا". فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلى بينى غانتس إنه تم توجيه ضربات عنيفة لغزة ولدينا أهداف كثيرة وهذه هى البداية فقط وسنعمل على إعادة الهدوء والأمن لمواطنينا ولمدة طويلة. ومن جانبها أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت هجوما "بصواريخ ثقيلة" استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلى بشكل مباشر.

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