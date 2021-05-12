نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر وفقاً لرؤية هلال شهر شوال “الموعد الرسمي” في المقال التالي
موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر، بعد أن تم استطلاع هلال شهر شوال المبارك في جميع الدول العربية، بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر ليتعرفوا على اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك واول ايام العيد، وقد تم تحري هلال شهر شوال أمس الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، وكان ذلك بعد غروب الشمس، وبعد الاستطلاع من خلال العديد من المناطق في دولة الجزائر .
موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر
نتعرف اليوم سوياً من خلال هذا المقال على موعد عيد الفطر 2021 في الجزائر، والذي من المقرر ان يكون غدًا الخميس الموافق 13 مايو 2021، ويكون ذلك في جميع الدول العربية بعد قيامها بالاستطلاع الفلكي، والجدير بالذكر ان اليوم الاربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والجدير بالذكر ان الاجازة المحددة من الحكومة الجزائرية من المقرر أن تبدأ يوم 13 مايو أي انه يوم الخميس اول ايام عيد الفطر المبارك وحتى يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 ليتم أخذ ثلاثة ايام عيد الفطر أجازة رسمية.
دعاء آخر يوم في شهر رمضان المبارك
- اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعمائك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب وترضى، وهذا آخر يوم من شهر رمضان فإذا انقضى واختم لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة، والرزق الواسع الكثير الطيب، الذي لا حساب فيه ولا عذاب عليه، والبركة والفوز بالجنة، والعتق من النار، ولا تجعله آخر العهد منه، واهله علينا، بأفضل الخير والبركة والسرور علي، وعلى أهلي ووالدي وذريتي يا كريم.
- اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت، تفضلت علينا فهديتنا، ومننت علينا فعرفنا، واحسنت الينا أعنتنا على أداء ما افترضت علينا من صيام شهرك شهر رمضان.
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