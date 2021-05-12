إيقاف شيكابالا لاعب الزمالك مباراتين بسبب إشارته إلى حذائه في ديربي القاهرة

تم إيقاف جناح الزمالك المخضرم محمود شيكابالا مباراتين يوم الثلاثاء لإشارته إلى حذائه في لفتة إهانة على ما يبدو لمجموعة صغيرة من أنصار الأهلي التي حضرت ديربي القاهرة بين الاهلي والزمالك يوم الإثنين، تم تصوير اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا على كاميرات التلفزيون وهو يقوم بهذه الحركات اتجاه انصار النادي الاهلي عندما تم استبداله في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وذكرت تقارير أنه تعرض للسخرية من عشرات من مشجعي الأهلي الذين سُمح لهم بحضور المباراة على استاد القاهرة.

المشاكل دائما تقع في داربي القاهرة

شارك شيكابالا في العديد من المواجهات مع جماهير الشياطين الحمر طوال مسيرته المزعجة، وغالبًا ما كان يرد على أي هتافات هجومية بطريقة جامحة، وكان شيكابالا أحد لاعبي الزمالك الأساسيين هذا الموسم، على الرغم من أنه بالكاد يستطيع إكمال 90 دقيقة بسبب مشاكل في لياقته البدنية، وسجل هدفين مذهلين في نسخة كربونية في مباراتين متتاليتين من ديربي القاهرة الخسارة 2-1 أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي ومباراة الدوري المصري الممتاز الشهر الماضي، يوم الاثنين اقترب من تسجيل هدف آخر بتحرك خطير بالكرة من الجهة اليسرى في الشوط الأول وبدلاً من إرسال تسديدة مميزة في الزاوية العلوية البعيدة، حاول بتسديدة منخفضة نجح فيها حارس الأهلي محمد الشناوي في تفاديها، وسجل شيكابالا هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة في 20 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

الإتحاد المصري يعاقب شيكابالا والنادي الأهلي

قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان إن “محمود شكابالا عبد الرازق يوقف مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه لسلوكه غير الرياضي”، كما قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن الأهلي تم تغريمه 50 ألف جنيه مصري (حوالي 3200 دولار) لأن جماهيره “وجهوا الشتائم إلى أحد أعضاء اللعبة”، في إشارة على ما يبدو إلى شيكابالا.