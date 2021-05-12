حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت لعام 2021 Moci.shop الحصول علي باركود التسوق

حجز موعد الجمعية التعاونية بدولة الكويت التي أصبح التسوق عليها إلكترونيا داخل الكويت بعد فرض الحظر الكلي وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع أنتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، وسيتم إتباع التعاليم ووسائل الوقاية التي نبعت عليها وزارة الصحة للقضاء علي فيروس كورونا (كوفيد-19) ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة التسجيل وحجز موعد علي الجمعية التعاونية بالكويت .

حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت

لقد قامت وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة عن إمكانية الحصول علي تصريح للذهاب إلي الجمعية التعاونية الكويتية أثناء تطبيق الحظر وذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)وسيتم تحديد موعد من خلال عدة خطوات يجب إتباعها وهي كالتالي :

يجب الدخول علي الموقع الرسمي للجمعية التعاونية الكويتية

يجب تحديد الغرض من الزيارة

ثم يجب تحديد تاريخ الزيارة

ثم يجب الضغط علي تأكيد

وسيظهر كود للمتقدم لحفظه لإظهاره عند الذهاب للجمعية التعاونية

يثبت الباركود بتأكيد الموعد للمتقدم.

الجمعية التعاونية الكويتية

لقد قامت الجمعية التعاونية الكويتية بتوفير كافة السلع والاحتياجات للمواطنين من مختلف الجنسيات ولذلك قامت الجمعية تنظيم السلع من منتجات غذائية أو ملابس أو أثاث أو بضائع لترتيب مواعيد التسوق للجميع علي حسب احتياجاتهم منعا للزحام أثناء الحظر الجزئي للمواطنين .

حجز موعد بالجمعية التعاونية بالكويت

يقوم الرابط الخاص بالجمعية التعاونية بتنظيم وتوجيه المواطنين لأماكن الجمعيات التعاونية في مختلف أنحاء الكويت يمكن حجز الموعد عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر ، وتوفر الحكومة الكويتية أسعار مختلفة عن الأسعار الأخري لتسهيل الأمور علي المواطنين