برشلونة يتعثر أمام ليفانتي ونابولي الإيطالي يسحق أودينيزي ويعزز آماله الاوروبية

برشلونة يفشل في التقرب من لقب الدوري الاسباني بعدما أضاع الصدارة مرتين ليتعادل 3-3 مع ليفانتي، وكان الهدف المتأخر من سيرجيو ليون يعني أن برشلونة لا يمكنه سوى الصعود فوق ريال مدريد إلى المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد المتصدر، مع بقاء مباراتين على النهاية، سيلعب كلا الفريقين المدريديين مباراتهم المؤجلة خلال اليومين المقبلين، وكان ليونيل ميسي قد سجل في وقت سابق هدفه التاسع والعشرين هذا الموسم بتسديدة ليبقيه في صدارة قائمة الهدافين، وضاعف برشلونة تقدمه في الدقيقة 34 بعد أن انطلق عثمان ديمبيلي بالكرة وبمجهود فردي مرر كرة زاحفة لبيدري الذي أسكن الكرة في الشباك الخالية.

برشلونة يصاب بالذهول من ريمونتادا ليفانتي

فريق برشلونة أصيب بالذهول عندما سجل ليفانتي هدفين في ثلاث دقائق ليعادل النتيجة من اهداف جونزالو ميليرو وخوسيه موراليس، وسدد ديمبيلي تسديدة قوية جدا في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة ليعيد الفريق الكتالوني إلى المقدمة، لكن لاعب ليفنتي ليون ترك برشلونة على مذهولا عندما حول كرة عرضية من تونو قبل سبع دقائق على النهاية معدلا النتيجة، رفع نادي برشلونة رصيده إلى ستة وسبعون نقطة في المرتبة الثانية بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، كما رفع ليفانتي رصيده إلى أأربعون نقطة في المرتبة الثالثة عشرة، ويستضيف أتليتيكو ريال سوسيداد يوم الأربعاء ويسافر الريال إلى غرناطة بعد 24 ساعة.

نابولي يعزز آماله الاوروبية

في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، سجل بيوتر زيلينسكي وفابيان رويز وهيرفينغ لوزانو وجيوفاني دي لورينزو ولورينزو إنسيني أهدافا لفريقهم نابولي الإيطالي، حيث عزز نابولي آماله في الحصول على مركز في جدول الترتيب للمشاركة العام المقبل في دوري أبطال اوروبا وهذا بعد الفوز العريض بنتيجة ب 5-1 ضد فريق أودينيزي، يذكر ان اللاعب ستيفانو أوكاكا قلص الفارق للزوار.