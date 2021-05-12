تكبيرات العيد بصوت جميل mp3 كاملة.. وصلاة العيد بكل المحافظات

تكبيرات العيد بصوت جميل mp3 مع بدء أول الساعات الأولي من عيد الفطر المبارك تبدأ الأسر الإسلامية في تشغيل التكبيرات والتهليلات احتفالا بهذا اليوم العظيم يوم فرحة المسلمين بعيدهم في هذا المقال سنقدم لكم باقة من اجمل الأصوات في عبر الفيديو الذي نرفقه إليكم في اخر المقال البسيط والذي نوضح لكم فيه مواعيد الصلاة أيضا لمعظم دول العالم ألإسلامي بعد أن تم تحديد اليوم الخميس هو بدء أول أيام عيد الفطر المبارك أعادة الله علينا وعلي المسلمين جميعا باليمن والخير والبركات ولنبدأ عيدنا بالتكبير (الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد).



ساعات ودقائق قليل وتبدأ الاحتفالات الكبيرة في كل الدول العربية والعالم الإسلامي احتفالات بأعظم أيام العام والذي يوافق الخميس 13 مايو 2021، تعد ابرز ما يقوم به المسلمون في هذا اليوم هو التكبيرات طوال اليوم وبعد كل صلاة من الصلوات الخمس، تقريبا إلي الله في هذا اليوم العظيم.

بدأت كل دول العالم الإسلامي الاستعداد الكبير لعيد الفطر المبارك في هذا العالم وذلك ونحن في المرحلة الأخيرة من فيروس كورونا المتحور يلجا بعد المواطنون إلي الصلاة في بيتهم خوفا من الإصابة بهذا الوباء لذا نوضح إليكم كيفية صلاة العيد في البيت، إذا كنت تخشي هذا الوباء أما إذا كنت تريد أن تصلي صلاة العيد في المسجد فهذه اهم مواعيد الصلاة.

صلاة العيد في السعودية: (الرياض في تمام 5.30، عنيزة في تمام 5.39، بريدة في تمام 5.39، جازان: 5.39، حفر الباطن في تمام 5.27، الدمام في تمام الساعة 5.14، جازان في تمام 5.29، جدة في تمام الساعة 6.05).

صلاة العيد في مصر: (القاهرة: 5.28، الإسكندرية: 5.31، بورسعيد : 5.21، السويس 5.23).

صلاة العيد في الكويت: في تمام الساعة 5.17.

صلاة العيد في قطر: (الدوحة والوكرة والخور وأم صلال وبلدية الشمال وبلدية الضعاين في تمام الساعة 5:10 صباحا، وهذه مواعيد صلاة العيد لكل الدول.

في الختام نتمنى لكم جميعا عيد فطر مبارك وكل عام وانتم بخير عليكم الان سماع تكبيرات العيد بصوت جميل mp3.

