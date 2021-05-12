رقم منصة سلفة الموحد للتمويل السريع

رقم منصة سلفه الموحد للحصول على تمويل نقدي خلال 15 دقيقة وبدون تحويل الراتب من أكثر ما يبحث عنه المواطنين السعوديين في هذه الفترة وخاصة مع قدوم عيد الفطر المبارك لكي يقوم كل فرد أو رب الأسرة بتوفير الاحتياجات الأسرية لهذه المناسبة، حيث تقدم منصة سلفة التمويل الشخصي السريع ذات القيمة المادية البسيطة التي تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال سعودي فقط، والتي يمكن الاستعانة بها في مواقف عديدة لا يتمكن فيها الشخص من الحصول على تمويل من البنك، ولذلك تعتبر منصة سلفة من اهم المنصات المساندة للموظف في المملكة.

رقم منصة سلفة الموحد

هو رقم خدمة العملاء الذي يمكن طريقه الاستفسار عن السلفة وعن كيفية الحصول عليها أو الأوراق اللازمة وريقة التقديم الأنسب للمتقدم، ويتمكن الفرد من خلاله من الحصول على الإجابات الشافية له، وهذا الرقم هو” 920000327″ كما وفرت منصة سلفة التواصل من خلال عدة طرق أخرى سوف نتعرف عليها.

طريقة التواصل مع منصة سلفة إلكترونياً

يمكن التواصل مع منصة سلفة الإلكترونية من خلال موقعها على الإنترنت وعن طريق النموذج المرفق وكتابة البيانات المطلوبة به وكتابة نص الطلب ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الذهاب على منصة سلفة الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت.

الضغط على أيقونة تواصل معنا أو طلب المساعدة.

الدخول على نموذج البيانات وكتابة التالي:

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب.

كتابة رقم الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد من الخدمة.

إدخال الاسم بالكامل ثم عنوان الموضوع، وتفاصيل الرسالة والضغط على إرسال.

التواصل مع منصة سلفة عبر وسائل التواصل

توفر منصة سلفة التواصل من خلال الصفحات الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي حتى يتمكن العميل من الحصول على الإجابات الخاصة بالمشاكل التي يمكن أن تصادفه خلال الحصول على التمويل، أو الاستفسار بشأن التمويل نفسه وقيمته وطريقة الاستفادة منه. والشروط التي تطلبها المنصة.

ويمكن التواصل السريع من خلال الضغط على كلمة مساعدة على موقع منصة سلفة وهي عبارة عن محادثة فورية وترك الاسم وعنوان البريد الإلكتروني والرسالة ويتم الرد الفوري على التساؤل عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.