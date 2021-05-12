الدول الممنوع السفر لها في ٥ شوال من السعودية.. الفئات المسموح لها بالسفر في المملكة

الدول الممنوع السفر لها في ٥ شوال من السعودية لتداعيات كورونا وحماية شعبها من الوباء، كما سمحت المملكة للسفر خارجها وفق شروط معينة وسط قلق الجميع من انتشار الموجة الثالثة كورونا وزيادة عدد الإصابات مع عيد الفطر المبارك والاختلاط، فكان من الضروري أن تحدد وزارة الداخلية السعودية الدول الممنوع السفر لها في ٥ شوال لتقليل خطر العدوي، مع السماح لفئات معينة بالسفر بما يضمن السلامة العامة للجميع.

الدول الممنوع السفر لها في ٥ شوال

حددت وزارة الداخلية السعودية الدول الممنوع السفر لها في ٥ شوال من المملكة العربية السعودية لتداعيات فيروس كورونا وتجنب انتشار الإصابات في البلاد، فقررت السعودية تعليق السفر لعددًا من الدول، لذا حذرت من السفر إلى 19 دولة دون الحصول على أذن لفئات معينة، وجاءت الدول الممنوع السفر لها في ٥ شوال كالآتي:

جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية تركيا الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية جمهورية الأرجنتين الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية إندونيسيا، وإيرلندا الجمهورية الإيطالية جمهورية باكستان الإسلامية جمهورية البرازيل الاتحادية الجمهورية البرتغالية المملكة المتحدة جمهورية جنوب إفريقيا مملكة السويد الاتحاد السويسري جمهورية فرنسا جمهورية الهند اليابان

الفئات المسموح لها بالسفر في 5 شوال

سمحت وزارة الخارجية السعودية لـ فئات معينة مسموح لها السفر في 5 شوال من الساعة 1:00 مساءً من يوم الإثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021 عبر المنافذ السعودية، محددين في الآتي:

الحاصلين على لقاح كورونا بجرعتين أو جرعة أولى مر عليها 14 يوم.

متعافي كورونا ممن مر على إصابتهم 6 شهور وفق تطبيق توكلنا.

من تقل أعمارهم عن 18 عام، بشرط أن يتم تقديم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي.

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