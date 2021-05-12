صلاح "من أمام قبة الصخرة": أوقفوا قتل الأبرياء

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، صورة له أمام مسجد قبة الصخرة المجاور للمسجد الأقصى في القدس، على موقع "تويتر"، أتبعها بتغريدة طالب فيها بوقف قتل الأبرياء.
وقال صلاح قائد منتخب مصر في تغريدته: "أدعو قادة العالم بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي في السنوات الأربع الماضية، لفعل كل ما بوسعهم للتأكد من وقف العنف وقتل الأبرياء على الفور. طفح الكيل".
وذيل "الفرعون" المصري تغريدته بوسم "بوريس جونسون"، مما يعني توجيه الرسالة لرئيس وزراء بريطانيا.
وكان عدد من اللاعبين، لا سيما العرب، أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بالقدس والمسجد الأقصى.
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