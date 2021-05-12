عاجل .. صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب عقب إطلاق 350 صاروخا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، وجهت كتائب القسام، ضربة بـ100 صاروخ إلى بئر السبع المحتلة ردًا على استئناف الاحتلال الإسرائيلى، قصف أبراج المدنيين.

وذكرت جريدة "القدس" مواقع للمستوطنين أن 350 صاروخًا تم إطلاقها من غزة فى 20 دقيقة على بئر السبع وتل أبيب ومحيطهما.