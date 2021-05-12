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جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، وجهت كتائب القسام، ضربة بـ100 صاروخ إلى بئر السبع المحتلة ردًا على استئناف الاحتلال الإسرائيلى، قصف أبراج المدنيين.
وذكرت جريدة "القدس" مواقع للمستوطنين أن 350 صاروخًا تم إطلاقها من غزة فى 20 دقيقة على بئر السبع وتل أبيب ومحيطهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب عقب إطلاق 350 صاروخا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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