السعودية تؤكد رفضها لممارسات الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وأكد فيصل بن فرحان، خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى لجامعة الدول العربية فى دورته غير العادية، تنديد المملكة العربية السعودية بأى إجراءات أحادية الجانب".

وأوضح بن فرحان أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى من ممارسات غير شرعية فى هذه الأيام المباركة من اقتحام لساحة المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المصلين واعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساتهم، تمثل جميعها انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والدساتير الدولية.

وجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطينى، ودعم جميع الجهود التى تهدف إلى إلى الوصول لحل عادل وشامل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".