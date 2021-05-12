نتنياهو: إعلان حالة الطوارئ فى مدينة اللد الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية"، إن نتنياهو ووزير الدفاع بينى جانتس قررا إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود بشكل فورى، من منطقة الضفة الغربية إلى مدينة اللد.

وكتب نتنياهو عبر صفحته بموقع "تويتر": "أعلنّا فورًا عن حالة طوارئ خاصة فى اللد"، مشيرًا إلى أن "سرايا حرس حدود ستتوجه إلى المدن المختلطة الليلة".

وتجددت المواجهات ليل الثلاثاء فى مدينة اللد وعدد من مدن الداخل، بين شبان فلسطينيين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين.

وقالت الشرطة فى اللد إنها أجلت عشرات العائلات اليهودية من منازلها فى المدينة بسبب الأحداث.

وفى عكا أضرم المحتجون النار بأحد المطاعم فى المدينة، كما أحرقت نقطة للشرطة، وسيارات للمستوطنين بالإضافة إلى إضرام النيران فى كنيس يهودى.