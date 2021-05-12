جدة - نرمين السيد - وقال موقع "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية"، إن نتنياهو ووزير الدفاع بينى جانتس قررا إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود بشكل فورى، من منطقة الضفة الغربية إلى مدينة اللد.
وكتب نتنياهو عبر صفحته بموقع "تويتر": "أعلنّا فورًا عن حالة طوارئ خاصة فى اللد"، مشيرًا إلى أن "سرايا حرس حدود ستتوجه إلى المدن المختلطة الليلة".
وتجددت المواجهات ليل الثلاثاء فى مدينة اللد وعدد من مدن الداخل، بين شبان فلسطينيين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين.
وقالت الشرطة فى اللد إنها أجلت عشرات العائلات اليهودية من منازلها فى المدينة بسبب الأحداث.
وفى عكا أضرم المحتجون النار بأحد المطاعم فى المدينة، كما أحرقت نقطة للشرطة، وسيارات للمستوطنين بالإضافة إلى إضرام النيران فى كنيس يهودى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتنياهو: إعلان حالة الطوارئ فى مدينة اللد الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.