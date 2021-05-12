إغلاق 8 مساجد مؤقتا بالسعودية بسبب كورونا وإعادة فتح 16 آخرين

جدة - نرمين السيد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، اليوم الثلاثاء، 8 مساجد مؤقتاً فى 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلِقَ خلال 94 يوماً 1129 مسجداً، فُتِحَ 1114 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.





وأوضحت الوزارة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تم إغلاق 4 مساجد بمنطقة الرياض ومسجدين اثنين بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك. وأشارت إلى إعادة فتح 16 مسجداً، 5 مساجد بمنطقة الرياض و4 مساجد بمنطقة الباحة و3 مساجد بمنطقة الشرقية ومسجدين اثنين بمنطقة تبوك ومسجدين اثنين بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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