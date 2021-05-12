مانشستر سيتي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة يونايتد أمام ليستر

مانشستر سيتي، قال بيب جوارديولا إن لقبه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب لمانشستر سيتي كان “الأصعب” للفوز به بعد أن توج باللقب بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام ليستر، تركت خسارة يونايتد 2-1 على أرضه سيتي متقدمًا على أرضه بفارق 10 نقاط قبل أن يلعب ثلاث مباريات، وقدم الكأس العاشرة في حقبة جوارديولا إلى ملعب الاتحاد، و قال جوارديولا “لقد كان هذا الموسم ولقب الدوري الممتاز لا مثيل له.، الذي فاز أيضًا بكأس كاراباو هذا الموسم وقاد سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة ضد تشيلسي في 29 مايو، “كان هذا هو الأصعب. “سنتذكر دائمًا هذا الموسم بالطريقة التي فزنا بها، أنا فخور جدًا بكوني المدير الفني هنا وبهذه المجموعة من اللاعبين، هم مميزون جدا، لتجاوز هذا الموسم مع كل القيود والصعوبات التي واجهناها، وإظهار الاتساق الذي لدينا هو أمر رائع، إنه لا هوادة فيها كل يوم يقاتلون من أجل النجاح، يحاولون دائمًا أن يكونوا أفضل، لقد كانوا مرنين جدا “.

مانشسترسيتي يتحصل على لقب الدوري الانجليزي

وأنهى مانشسترسيتي الموسم الماضي بفارق 18 نقطة عن ليفربول وكان في المركز 13 برصيد 12 نقطة من أول ثماني مباريات هذا الموسم بعد خسارته أمام توتنهام في 22 نوفمبر تشرين الثاني، لكن تحقيق 15 فوزًا متتاليًا في الدوري، في 21 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، دفع فريق السيتي صاحب أفضل الأرقام الدفاعية في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى لقبه الأخير، وقال جوارديولا: “في بداية كل موسم، الدوري الإنجليزي هو الأهم بالنسبة لنا، هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه كل ثلاثة أيام، تلعب فيه كل منافسيك في المنزل وخارجه، فقط من خلال كونك الأفضل، أسبوعًا في الأسبوع، يمكنك الفوز بهذه المسابقة، إنه نجاح كبير، من المهم جدًا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل معجبينا في أصعب لحظاتنا، لم نتمكن من سماع الحشد يقف وراءنا كالمعتاد، لكننا نعلم أنهم معنا في كل مكان نذهب إليه وقد رفعنا ذلك أعدهم بأننا نشعر بحبهم ونقدره ولم نكن لنفعل ما فعلناه بدونه. آمل أن نتمكن جميعًا من الاحتفال معًا ذات يوم ليس بعيدًا جدًا، لقد كانت سنة صعبة لكثير من الناس. هذا حقا لمشجعينا ولكولن بيل وجميع أفراد عائلته “.

مانشستر سيتي يكشف لافتة عملاقة مكتوب عليها “الأبطال”

كشف السيتي النقاب عن لافتة عملاقة مكتوب عليها “الأبطال” فوق المدخل الرئيسي لمنصة كولين بيل في الاتحاد بعد فترة وجيزة من تأكيد تتويجهم. قال مدرب يونايتد، أولي جونار سولسكاير، الذي أجرى 10 تغييرات على فريقه ضد ليستر مع ليفربول ليلعب يوم الخميس، إن مانشسترسيتي قد وضع العائق لمنافسيه للوصول إلى الموسم المقبل.

مدرب يونايتد يهنئ مانشستر سيتي

قال سولسكايرمدرب مانشستريونايتد: “مبروك لمانشستر سيتي، إنهم أبطال يستحقون، لقد تم الإشادة بهم وهم محقون في ذلك كأحد أفضل الفرق الموجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد وضعوا أنفسهم عاليا جدا، ويجب أن نكون كبيرًا بما يكفي لنرفع أيدينا ونهنئ بيب ولاعبيه، نريد أن نصل إلى هناك وهذه هي الخطوة التالية التي نريد القيام بها، من اجل الوصل غلى ما وصل إليه مانشستر سيتي.