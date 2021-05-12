موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة الخميس والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يستضيف استاد أولد ترافورد مباراة ليفربول بقيادة النجم المصري العربي محمد صلاح، أمام مانشستر يونايتد وذلك يوم الخميس القادم الموافق 13 مايو 2021، وتأجلت المباراة قبل ذلك بسبب اقتحام جماهير المان يونايتد للملعب، وجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، ويسعى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول للفوز بالمباراة، وانتزاع الثلاث نقاط رغم قوة المنافس، ويحل الريدز ضيفاً ثقيلاً على المان يونايتد، ويحتل الريدز المركز السادس برصيد 57 نقطة، جمعها من 34 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 9 مباريات وخسر في مثلهما، ويرغب يورجن كلوب وبقيادة محمد صلاح في الخروج من سلسلة العروض السيئة في الفترة الأخيرة، واستغلال الانتصار الأخير للانطلاق من جديد ومعاودة العروض القوية المعروفة عن الليفر.

من ناحية أخرى يدخل صاحب الأرض المان يونايتد، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد العروض القوية والنتائج الإيجابية للمان يونايتد هذا الموسم، مقارنةً بالموسم الماضي حيث يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي، ويرغب في تأكيد جدارته بوصافة البريميرليج، بالفوز على ليفربول الفريق ذو التاريخ الكبير في عالم كرة القدم العالمية، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية، تتسم بالندية والإثارة والرغبة الأكيدة من الفريقين للفوز بالمباراة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

كما هو مقرر سوف تقام المباراة يوم الخميس القادم الموافق 13 مايو الحالي، ويستضيف اللقاء استاد المان يونايتد أولد ترافورد، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:15:- السابعة وربع بتوقيت جرينتش.

20:15:- الثامنة وربع بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:15:- التاسعة وربع بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:15:- العاشرة وربع بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت واليمن والأردن وفلسطين وقطر والبحرين.

23:15:- الحادية عشر وربع بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 35 25 5 5 3 26:72 46 80 2 مانشستر يونايتد 35 20 10 5 3 38:68 30 70 3 ليستر سيتي 36 20 6 10 2 44:65 21 66 4 تشيلسي 35 18 10 7 3 32:55 23 64 5 وست هام يونايتد 35 17 7 11 3 45:55 10 58 6 ليفربول 34 16 9 9 4 39:57 18 57 7 توتنهام هوتسبير 35 16 8 11 3 41:61 20 56 8 إيفرتون 34 16 7 11 4 42:46 4 55 9 آرسنال 35 15 7 13 3 38:49 11 52 10 ليدز يونايتد 35 15 5 15 3 53:53 0 50 11 أستون فيلا 34 14 6 14 4 41:49 8 48 12 وولفرهامبتون 35 12 9 14 3 47:35 -12 45 13 كريستال بالاس 35 11 8 16 3 59:37 -22 41 14 ساوثهامتون 35 11 7 17 3 62:44 -18 40 15 بيرنلي 35 10 9 16 3 47:33 -14 39 16 نيوكاسل يونايتد 35 10 9 16 3 58:40 -18 39 17 برايتون 35 8 13 14 3 41:36 -5 37 18 فولهام 35 5 12 18 3 47:25 -22 27 19 وست بروميتش ألبيون 35 5 11 19 3 68:32 -36 26 20 شيفيلد يونايتد 35 5 2 28 3 62:18 -44 17

ترتيب الدوري الإنجليزيالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، على قنوات بي إن سبورتس، حيث أنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدول العربية وشمال أفريقيا، وعليه فسوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “عصام الشوالي”.

المباراة ليفربول – مانشستر يونايتد البطولة الدوري الإنجليزي الموعد والتوقيت الخميس 13 مايو – التاسعة وربع بتوقيت القاهرة الملعب أولد ترافورد القنوات الناقلة beIN 4K HDR – beIN Sports 1 HD Premium

بطاقة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد