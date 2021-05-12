لكزس الجديدة موديل LF آلاس يو في جديد و مواصفاتها تعرف عليها

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لكزس و التصميم الجديد
لكزس ، كما تحدثنا من قبل على مرسيدس و مقارنتها بأقرانها أودي و بي أم دابليو في هذه المقالة نتحدث عن عربة لكزس و مواصفاتها الجديدة و التي من المتوقع أن تصبح هي الرائدة القادمة الجديدة بقوة في عالم العربات حيث تعمل لكزس على تطوير جديد من اس يو في التي ستسمى باسم LF و للتفاصيل تابعونا في المقالة.
في البداية من الأساسيات أن في التصميم الجديد لأي سيارة أنها ستظهر بشكل أكثر بساطة و سلاسة فمن المتوقع في سيارة لكزس الاختبارية الجديدة أنها ستكون متغيرة تماما عن الاس يو في الرائدة و التي تقدمها الشركة في القوت الحالي و هي LX و هي تأتي بارتفاع أقل و لكن من المتوقع بشدة أن تحصل على أداء أحسن كما أنها ستكون خالية من العيوب على الطرق الوعرة
كما أن الطراز الحديث من العربة سوف تتأثر بسيارات لكزس الأخرى الإصدارات الفائتة مثل طراز RX و ستأخذ منها أشياء مثل شبكها العمودي كبير الحجم و المصابيح الأمامية حادة الشكل ، كما ستحصل على الجنوط الكبيرة مثل التي تستخدم في أودي Q8 و ستحصل السيارة الجديدة على شكل رياضي تشبه سيارة الكوبيه و لكن مع مقابض تقليدية و هذا عكس السيارة الاختبارية.توقعات للسيارة الجديدة
كما تقول التوقعات أو الشائعات أنه سيتم استخدام محرك V8 مزدوج التوربو الذي هو سعة 4.0 لتر و بقوة ما يعادل 660 حصان ، أو محرك هجين V6 و ذلك سعة 3.5 لتر و بقوة ما يعادل 354 حصان و سيتم بناؤها على منصة TNGA-L مثل LS و الذي هو أكبر سيدان للصانع الياباني
كما انه يشار إلى أن العربة سوف تتوفر بصفين و ثلاثة صفوف من المقاعد و كما قلنا عزيزي القارئ إنها مجرد تكهنات ، كما يقال أن المقصورة نفسها سوف تكون مجهزة بتقنيات حديثة بل إنها أحدث التقنيات و مواد لكزس الفخمة بالطبع و بالإضافة إلى ذلك LF-Z الاختبارية الكهربائية
و لذلك فهو من المتوقع أن تكتسح لكزس الساحة عن قريب بتصميمات عرباتها المميزة ، نرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم.
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لكزس و التصميم الجديد
لكزس ، كما تحدثنا من قبل على مرسيدس و مقارنتها بأقرانها أودي و بي أم دابليو في هذه المقالة نتحدث عن عربة لكزس و مواصفاتها الجديدة و التي من المتوقع أن تصبح هي الرائدة القادمة الجديدة بقوة في عالم العربات حيث تعمل لكزس على تطوير جديد من اس يو في التي ستسمى باسم LF و للتفاصيل تابعونا في المقالة.
في البداية من الأساسيات أن في التصميم الجديد لأي سيارة أنها ستظهر بشكل أكثر بساطة و سلاسة فمن المتوقع في سيارة لكزس الاختبارية الجديدة أنها ستكون متغيرة تماما عن الاس يو في الرائدة و التي تقدمها الشركة في القوت الحالي و هي LX و هي تأتي بارتفاع أقل و لكن من المتوقع بشدة أن تحصل على أداء أحسن كما أنها ستكون خالية من العيوب على الطرق الوعرة
كما أن الطراز الحديث من العربة سوف تتأثر بسيارات لكزس الأخرى الإصدارات الفائتة مثل طراز RX و ستأخذ منها أشياء مثل شبكها العمودي كبير الحجم و المصابيح الأمامية حادة الشكل ، كما ستحصل على الجنوط الكبيرة مثل التي تستخدم في أودي Q8 و ستحصل السيارة الجديدة على شكل رياضي تشبه سيارة الكوبيه و لكن مع مقابض تقليدية و هذا عكس السيارة الاختبارية.توقعات للسيارة الجديدة
كما تقول التوقعات أو الشائعات أنه سيتم استخدام محرك V8 مزدوج التوربو الذي هو سعة 4.0 لتر و بقوة ما يعادل 660 حصان ، أو محرك هجين V6 و ذلك سعة 3.5 لتر و بقوة ما يعادل 354 حصان و سيتم بناؤها على منصة TNGA-L مثل LS و الذي هو أكبر سيدان للصانع الياباني
كما انه يشار إلى أن العربة سوف تتوفر بصفين و ثلاثة صفوف من المقاعد و كما قلنا عزيزي القارئ إنها مجرد تكهنات ، كما يقال أن المقصورة نفسها سوف تكون مجهزة بتقنيات حديثة بل إنها أحدث التقنيات و مواد لكزس الفخمة بالطبع و بالإضافة إلى ذلك LF-Z الاختبارية الكهربائية
و لذلك فهو من المتوقع أن تكتسح لكزس الساحة عن قريب بتصميمات عرباتها المميزة ، نرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم.
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