رقم كبير.. هذا عدد الدول الذي رُصد به "كورونا الهند"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن سلالة فيروس كورونا التي تغزو الهند حاليا، رُصدت في عشرات البلدان في أنحاء العالم.
وقالت المنظمة إن المتحورة المعروفة باسم "بي 1.617" التي اكتشفت في أكتوبر بالهند، عثر عليها في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد"، من قبل "44 بلدا في المجمل في مناطق منظمة الصحة العالمية الست".
وخارج حدود الهند، تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الاصابة بهذه السلالة في بريطانيا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنها صنفت متحورة الفيروس الهندية بأنها "مثيرة للقلق".
وترصد الهند مئات الآلاف من الإصابات الجديدة وآلاف الوفيات يوميا، حيث تمر البلاد بأزمة كارثية مع الوباء.
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