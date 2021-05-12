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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية ومصر لعام 2021 في المقال التالي
موعد صلاة العيد في السعودية تبقت أيام قليلة ونحتفل بأول أيام عيد الفطر المبارك بعد انتهاء ثلاثون يوما من الدعاء والعبادة بشهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ولذلك ينتظر اليوم المسلمون رؤية هلال شهر شوال للتعرف على موعد أول أيام العيد، حيث من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو اليوم المتمم لشهر رمضان، ولكن لم يتم تحديد الخبر حتى يتم رؤية الهلال اليوم، وسنعرض لكم من خلال مقالنا موعد صلاة العيد بمختلف مدن المملكة العربية السعودية.
توقيت صلاة عيد الفطر 1442 – 2021
نشهد اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو رؤية هلال شهر شوال في مصر والسعودية وجميع البلدان العربية ليتم تحديد غرة شهر شوال للاحتفال بانتهاء شهر رمضان الكريم واستقبال عيد الفطر المبارك، كما سيتم الإعلان رسميا اليوم من قبل المحكمة العليا بالسعودية عن موعد أول أيام عيد الفطر، ولذلك نقدم لكم مواعيد إقامة صلاة عيد الفطر في مختلف مدن السعودية، حيث تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى بفارق دقائق بسيط.
موعد صلاة العيد 1442 السعودية
نعرض اليوم لكم جميع مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية بجميع مدن المملكة من خلال الآتي:
- في مدينة الرياض: 5:30 صباحاً.
- في مدينة مكة المكرمة: 6:03 صباحاً.
- في مدينة المدينة المنورة: 5:59 صباحاً.
- في مدينة جدة: 6:05 صباحاً.
- في مدينة الدمام: 5:14 صباحاً.
- في مدينة الطائف: 6:01 صباحاً.
- في مدينة حائل: 5:46 صباحاً.
- في مدينة سكاكا: 5:47 صباحاً.
- في مدينة الخبر: 5:14 صباحاً.
- في مدينة تبوك: 6:05 صباحاً.
- في مدينة أبها: 5:57 صباحاً.
- في مدينة جازان: 5:59 صباحاً.
- في مدينة نجران: 5:52 صباحاً.
- في مدينة القصيم: 5:31 صباحاً.
- في مدينة ينبع: 6:06 صباحاً.
- في مدينة رفحاء: 5:35 صباحاً.
موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2021
أما بالنسبة بمواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر، فهي:
- في القاهرة: 5:28 صباحاً.
- في الجيزة: 5:28 صباحاً.
- في الإسكندرية: 5:21 صباحاً.
- في بورسعيد: 5:21 صباحاً.
- في السويس: 5:23 صباحاً.
- في العريش: 5:16 صباحاً.
- في الفيوم: 5:21 صباحاً.
- في بني سويف: 5:30 صباحاً.
- في أسوان: 5:22 صباحاً.
- في الإسماعيلية: 5:22 صباحاً.
- في السلوم: 5:49 صباحاً.
- في كفر الشيخ: 5:27 صباحاً.
- في دمنهور: 5:29 صباحاً.
- في سانت كاترين: 5:20 صباحاً.
- في أبو سمبل: 5:40 صباحاً.
- في شلاتين: 5:22 صباحاً.
- في الزقازيق: 5:26 صباحاً.
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