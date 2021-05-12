موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية ومصر لعام 2021

موعد صلاة العيد في السعودية تبقت أيام قليلة ونحتفل بأول أيام عيد الفطر المبارك بعد انتهاء ثلاثون يوما من الدعاء والعبادة بشهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ولذلك ينتظر اليوم المسلمون رؤية هلال شهر شوال للتعرف على موعد أول أيام العيد، حيث من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو اليوم المتمم لشهر رمضان، ولكن لم يتم تحديد الخبر حتى يتم رؤية الهلال اليوم، وسنعرض لكم من خلال مقالنا موعد صلاة العيد بمختلف مدن المملكة العربية السعودية.

توقيت صلاة عيد الفطر 1442 – 2021

نشهد اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو رؤية هلال شهر شوال في مصر والسعودية وجميع البلدان العربية ليتم تحديد غرة شهر شوال للاحتفال بانتهاء شهر رمضان الكريم واستقبال عيد الفطر المبارك، كما سيتم الإعلان رسميا اليوم من قبل المحكمة العليا بالسعودية عن موعد أول أيام عيد الفطر، ولذلك نقدم لكم مواعيد إقامة صلاة عيد الفطر في مختلف مدن السعودية، حيث تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى بفارق دقائق بسيط.

موعد صلاة العيد 1442 السعودية

نعرض اليوم لكم جميع مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية بجميع مدن المملكة من خلال الآتي: