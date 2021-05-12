موعد صلاة عيد الفطر 2021 البحرين || وقت صلاة العيد في المنامة وكافة المدن

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في البحرين أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية البحرينية، وذلك بعد إعلانها نتيجة تحري رؤية هلال شهر شوال 1442، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك والخميس 13 مايو الجاري، هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وسيتم أداء الصلاة في المساجد والأماكن المخصصة لذلك.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في البحرين

تم تحديد وقت صلاة العيد في البحرين 2021 سيكون نحو الخامسة والربع صباحا مع فارق بسيط في التوقيت بين مختلف مدن المملكة البحرينية، فتقام في مدينة المنامة ومدينة حمد في الخامسة و13 دقيقة وفي محافظة المحرق في الخامسة و16 دقيقة، وكافة المدن تؤدي الصلوات في أوقات متقاربة مع شروق شمس يوم العيد الفطر المبارك.

أوضح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في بيان له، «اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البوعينين، في قاعة الاجتماعات بمبـنى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال».

وذكر المجلس في البيان، «حيث إنه لم يتقدم أحد بشهادة حـتى صدور هذا البيان، فإن الأربعاء 12 مايو هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وأن الخميس 13 مايو غرة شوال هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ وبناء عليه، فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعًا، جعله الله عيدًا مباركًا عائدًا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات».

كيفية صلاة العيد 1442

بعد أن تعرفنا علي وقت صلاة العيد في البحرين، يمكنكم أداء الصلاة من خلال الخطوات المبسطة التالية:

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.

التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.

يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.

يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.

بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بيانا بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ، أعلن أنه تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية، فيعوّض عنه بتمديد العطلة يومًا آخر، وبذلك تعرفنا علي موعد صلاة عيد الفطر في البحرين رسمياً.