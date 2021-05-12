موعد صلاة عيد الفطر 2021 قطر || وقت صلاة العيد متى في الدوحة

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في قطر تم تحديده، وذلك بعد إعلان نتيجة تحري رؤية هلال شهر شوال المبارك، وأن متمم شهر رمضان الأربعاء الموافق 12 من مايو الجاري، علي أن يقوم المسلمين بأداء الصلاة للعيد بأول يوم الخميس 1 من شوال، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وسنتعرف علي كيفية أداء الصلاة الآن مع التعرف علي وقت صلاة العيد في قطر متى.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في قطر الدوحة

يتم أداء الصلاة بعد شروق الشمس بما يقرب من 20 دقيقة، حيث تشرق الشمس على مدينة الدوحة يوم عيد الفطر الموافق لتاريخ 13/مايو/2021م عند تمام الساعة 4:50 ص ويدخل وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الرائي، وهذا يعني أنّه يدخل قرابة الساعة 5:10 ص، ويمكننا الاطّلاع على المؤقّت الآتي لمعرفة المتبقّي على خول وقت صلاة عيد الفطر السعيد 2021، لهذا سيكون وقت صلاة عيد الفطر 2021 قطر في تمام الخامسة وعشر دقائق.

وينبغي على كافّة المسلمين التزام الإرشادات الوقائيّة التي تصدر عن الجهات المعنيّة في دولة قطر عن الذهاب إلى أداء صلاة عيد الفطر 2021 لضمان عدم انتشار وباء كورونا بين المصلّين، ومن ابرز هذه الإرشادات، أنه يجب ارتداء الكمّامات واصطحاب سجّادة الصلاة بالإضافة إلى المحافظة على مسافات التباعد الجسديّ.

كيفية صلاة العيد

يقوم المسلمين بتكرار تكبيرات عيد الفطر قبل بدء الصلاة، وبعد شروق الشمس بقيد رمح في عين الرائي، تبدأ الصلاة بالإقامة، وبعدها أداء ركعتين بالسنن المفروضة فيهن، منها 7 تكبيرات في الركعة الأولي، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، ويتم بعد كل تكبير قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وأداء الصلاة العادية بخطواتها، وبعد التسليم يخطب الإمام في الناس، وبهذا نكون تعرفنا طريقة الصلاة مع وقت صلاة العيد 1442 قطر.