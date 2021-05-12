الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة من الغارات على غزة

جدة - نرمين السيد - وأضافت نقلا عن وزارة الصحة أن فلسطينيًا قتل برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية. وذكرت "سكاى نيوز" أن غارات إسرائيلية استهدفت تجمع مقرات الأجهزة الأمنية التابعة لحماس والمعروف باسم "الجوازات" فى غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مواقع المقاومة فى منطقة المقوسى غرب غزة بضربات صاروخية، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة فى خانيونس. وشهدت باحات المسجد الأقصى مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات كبيرة من شرطة الاحتلال، عقب اقتحامها المسجد وإطلاق وابل من الرصاص المطاطى وقنابل الصوت والمسيلة للدموع.

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