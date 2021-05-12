كورونا فى البرازيل .. 72.715 إصابة جديدة و2.311 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، وصلت إلى نحو 15.3 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 425 ألفًا و540 منذ بدء الجائحة.

وتحل البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم، من حيث الإصابات والوفيات بالفيروس التاجى بعد الولايات المتحدة والهند.