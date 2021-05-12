وقت صلاة العيد في الكويت || تعرف موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات الكويت

وقت صلاة العيد في الكويت تم إعلانه رسمياً، وذلك بعد أن تعرفنا علي نتيجة رؤية هلال شهر شوال، وبداية أول أيام العيد في كل العالم الإسلامي، لهذا نتعرف علي موعد صلاة عيد الفطر 2021 الكويت الآن بكل سهولة، كما سنتعرف علي كيفية الصلاة بالمناطق المخصصة للصلاة، وكل ما عليكم هو اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل سلامة الجميع، كل عام وانتم بخير، نرفق لكم الآن توقيت صلاة العيد بالكويت.

وقت صلاة العيد في الكويت

قبل أن نتعرف علي وقت صلاة عيد الفطر 2021 في العاصمة، يجب أن نعلم كيف تصلي صلاة عيد الفطر بكل سهولة، وهي تقع في خطوتين بسيطتين، وهذا بعد الوضوء والاستعداد لها، والركعتين لأدئهما:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

أداء الصلاة للعيد لا يشترط وجود إقامة أو أذان، لا يتم قول خطبة في المنزل، بل هي سنة وتكون في الساحات، وأجمع علماء المسلمين أنه يمكن تركها.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 الكويت

أعلنت هيئة الشؤون الإسلامية، أن اليوم الأول للعيد سيكون الخميس الموافق 13 من مايو، كل عام وانتم بخير، وشددت علي الإجراءات الاحترازية، ولكي نجيب علي تساؤل المسلمين والكويتين بخصوص صلاة العيد متى بالكويت، نعلمكم أنه يتم أداء الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهو ما يقرب من 15 إلي 20 دقيقة من الشروق، لهذا يجب علينا التعرف علي وقت صلاة عيد الفطر في الكويت، والذي تم تحديده ليكون الساعة 5:17 صباحاً للعيد المبارك، والذهاب للمناطق المخصصة للصلاة وترديد تكبيرات العيد من أجل نشر روح الفرحة والبهجة.