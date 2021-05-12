رابط سلفة فورية طارئة بأقساط ميسرة بدون تحويل للراتب في 15 دقيقة

رابط سلفة فورية طارئة من أكثر الأشياء بحث في الوقت الحالي لأن الكثير من السعوددين أو السعوديات بالمملكة يريدون الحصول على أسرع سلفة نقدية تجعلهم يوفروا أحتياجتهم ومطالبهم الشخصية لذلك وفرت الحكومة السعودية منصة سلفة الذي تعتبر هي أول موقع تحت إشراف البنك المركزي السعودي وتهدف إلى التقنية المالية داخل أراضي السعودية وأمتاز التمويل منها بأنه تمويل شخصي فوري لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وكذلك يتم الموافقة الفورية على طلب التمويل بأقساط شهرية ميسرة ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ويمكن الآن الحصول على سلفة تصل إلى 5 آلاف ريال عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان آخر حيث يتم التمويل عبر منصة سلفة في السعودية

الشروط الواجبة للحصول على سلفة فورية طارئة في المملكة

يتم توفير سلفة فورية طارئة لجميع المواطنين السعوديين أو المواطنات السعوديات أيضاً من منصة سلفة في السعودية عام 1442 هجرياً بشرط توفير كافة الضوابط والاحكام والشروط المطلوبة كما يلي بالتفصيل

يجب أن يكون الدخل الشهري للعميل المتقدم سواء كان مواطن سعودي أو مواطنة سعودية لا يقل عن 4 ألف ريال سعودي للتقديم على قرض منصة سلفة بالمملكة

قرض منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تطلب أن يكون العميل المتقدم عمره من 18 عام فأكثر ويصل حتى 60 عام

المدة المطلوبة للعاملين بالقطاع الحكومي ثلاثة أشهر عند التقديم على طلب سلفة فورية طارئة في المملكة وكذلك المدة المحددة للعاملين في القطاع الخاص ستة أشهر للحصول على التمويل من منصة سلفة في السعودية عام 1442 هجرياً

متاح التقديم الآن على تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية بشرط أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي أو مواطنة سعودية الجنسية مع توفير أثبات الهوية الوطنية السعودية ولابد أن تكون سارية المدة والمفعول في المملكة

أمتازت منصة سلفة في السعودية بتوفير سلفة فورية طارئة في دقائق معدودة حوالي 15 دقيقة تقريباً بهامش ربح منافس

يمتاز التمويل من منصة سلفة بأنه متوافق ومطابق مع أحكام وتعاليم الإسلام وأحكامه الشرعية في السعودية عام 1442 هجرياً

يمنح منصة سلفة في المملكة فترة سداد ميسرة بجدولة مريحة على أسرع تمويل شخصي بالسعودية

يصل التمويل إلى 5 ألف ريال سعودي عند التقديم على طلب سلفة بالمنصة بدون تحويل الراتب

أهم مزايا الحصول على تمويل شخصي نقدي من منصة سلفة في المملكة