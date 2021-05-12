موعد أجازة عيد الفطر للبنوك في السعودية ودوام العمل بعد عطلة العيد

ازداد البحث خلال الفترة الماضية عن موعد أجازة عيد الفطر للبنوك في السعودية وموعد إعادة العمل بعد انتهاء عطلة العيد، حيث يتساءل جميع الموظفين في البنوك والمواطنين الذين يتعاملون مع البنوك من خلال حساباتهم عن بداية فترة العطلة ومدتها ومتى ستنتهي، وفي هذا المقال سوف نجيب على كافة هذه الأسئلة تفصيلياً، بالإضافة إلى مواعيد العطلة الرسمية داخل المملكة في مختلف المجالات والقطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن أن عيد الفطر يبدأ أول أيامه غدا الخميس، والذي ندعو الله أن يأتي بالخير والبركة على جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

موعد أجازة عيد الفطر للبنوك في السعودية

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، يوم الثلاثاء الذي يوافق الحادي عشر من شهر مايو، أما بالنسبة إلى موعد انتهاء الأجهزة فسيكون يوم الاثنين الذي يوافق سبعة عشر من شهر مايو”أيار”، حيث ستعود البنوك لعملها مرة أخرى بعد انتهاء العيد بشكل طبيعي، ويبدأ دوام العمل في البنوك كما كان وذلك من الساعة التاسعة والنصف وذلك حتى الرابعة والنصف في العصر، حيث تستمر البنوك في العمل كل يوم وذلك باستثناء يومي الجمعة والسبت، حيث أصبحت عدد ساعات العمل في البنوك ستة ساعات فقط، حيث كانت في السابق من العاشرة في الصباح وحتى الرابعة في العصر.

البنوك في المملكة العربية السعودية

يوجد بالمملكة قرابة ثلاثين بنك، منهم ثلاثة عشر بنك سعودي وسبعة عشر بنكاً أجنياً، وتم طرح سياسة المصرفية المفتوحة مؤخراً، وذلك بمثابة خطوة جديدة لكي يتم تطبيق رؤية المملكة لعام 2030، ومن خلال هذه السياسة الجديدة يستطيع العميل بكل سهولة من إدارة حساباتهم وكذلك مشاركة البيانات بكل سهولة، وهذا بالتأكيد سيسهل عديد من الإجراءات على العملاء.