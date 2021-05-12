موعد صلاة عيد الفطر في السعودية بالمساجد المختلفة

نعرض لكم موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية قبل ساعات قليلة من الزمن تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بكل خير ويمن وبركات، لذا يتساءل العديد من المسلمين في العالم عن مواعيد صلاة العيد، مع العلم أن أول أيام العيد فلكيًا هو يوم الثالث عشر من مايو ٢٠٢١ الذي يوافق يوم الخميس، ويستمر العيد لمدة ثلاثة أيام متواصلة في كافة أنحاء الدول العربية والإسلامية، بعد انتهاء الشهر الكريم وبدء الاحتفال بعيد الفطر في جميع أنحاء العالم، وهنا سنوافيكم بكافة التفاصيل التي تخص صلاة العيد بالمملكة العربية السعودية تابعونا.

صرح مجلس الأمانة العامة للإفتاء الأوروبي من خلال تصريح صحفي لها أن نهاية شهر رمضان المكرم سيكون بنهاية يوم ١٣ مايو الجاري، وبالرغم من هذا الإعلان المصرح به من مجلس الأمانة إلا أن المملكة العربية السعودية بانتظار تأكيد موعد نهاية الشهر الكريم وأول أيام عيد الفطر المبارك وسيتم استطلاع الهلال الجديد لشهر شوال يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١، والذي نتمناه بالخير والبركات على جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال تصريح لها اليوم أن أول الخميس الموافق ١٣ مايو هو غرة شهر شوال الكريم وأن نهاية الشهر الكريم هو يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١، وأنه من بداية فجر يوم الخميس سوف تطلق تكبيرات العيد في الحرم المكي والمسجد النبوي وكافة مساجد المملكة، وسوف نقوم صلاة العيد في تمام الساعة ٥:٥٩ وذلك بعد شروق الشمس مباشرة.