فيديو .. الطيران الإسرائيلى يدمر مقر شطة حماس فى غزة

جدة - نرمين السيد - وأسفر القصف الإسرائيلى الأخير، عن تدمير المقر الرئيس لشرطة حركة حماس، والمعروف باسم "الجوازات" فى غزة. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقاطع فيديو، تكشف الغارات الجوية العنيفة التى شنتها الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفى السياق ذاته، أشارت وكالة "شهاب" المحلية، إلى أن القصف الإسرائيلى طال الجامعة الإسلامية فى غزة، ولم تتضح طبيعته بعد، كما استهدف الاحتلال شقتين فى برج السوسى بشارع الصناعة بمدينة غزة.

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