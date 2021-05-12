“تقسيط بسعر الكاش” تقسيط جوالات موبايلي ايفون 12 بدون دفعة أولي… تقسيط الجوالات يبدأ من 120 ريال سعودي شهريًا وحتى 250 ريال

تقسيط جوالات موبايلي ايفون 12، مع عروض شركة موبايلي المذهلة باتت عمليات البحث تتزايد من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لمعرفة شروط تقسيط جوالات موبايلي، حيث قامت الشركة باطلاق خطط تقسيط على الجوالات الايفون تتناسب مع العميل، ونحن سنقوم بالفقرة التالية بسرد عليكم كافة تفاصيل تقسيط جوالات موبايلي المتاحة، وكذلك خطط وشروط الحصول على الجوالات بالتقسيط بسعر الكاش.

تقسيط جوالات موبايلي ايفون 11

اشتهرت شركة موبايلي في المملكة بعروضها المميزة على تقسيط الجوالات الايفون وغيرها من الاجهزة العالية، كونها تقدم أفضل مميزات على التقسيط، حيث تتيح الشركة تقسيط جوالات بدون فوائد وبدون دفعة اولي، وذلك منذ انطلاقها لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة عام 2004 تحديدا 14 ديسمبر، وقد بدأت مشوارها برأس مال يبلغ خمسة مليارات ريالا سعوديا

تقسيط

جوالات موبايلي ايفون 12

وقد وضحت شركة موبايلي عدد من الشروط لتمكن العميل من الحصول على اجهزة موبايلي عالية المواصفات ومن ضمنها جهاز IPhone SE 64 GB، جهاز IPhone SE 128 GB، وجهاز IPhone SE 256 GB، جهاز iPhone XS Max 512GB، جهاز iPhone 11 Pro Max 64GB، جهاز iPhone XS 256GB، وجهاز iPhone XS – Max 64GB، وغير الكثير من الجوالات الذكية.

شروط ايفون 12 موبايلي تقسيط