أحمدى نجاد يتقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية

جدة - نرمين السيد - وكانت عملية تسجيل أسماء الراغبين فى الترشح لمنصب الرئاسة فى الانتخابات قد انطلقت فى العاصمة الإيرانية طهران، أمس الثلاثاء، وتستمر عملية التسجيل حتى السبت المقبل.

وفتح باب قبول طلبات الترشح على وقع خلاف بين الرئيس الإيرانى حسن روحانى ومجلس صيانة الدستور المسؤول عن دراسة طلب المرشحين ومنح الأهلية لهم للترشح أو حجبها عنهم.

ووفق إعلان مجلس صيانة الدستور، الذى صدر الأسبوع الماضي، سيقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، على أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وسجل جنائى نظيف، كما سيسمح إعلان مجلس صيانة الدستور بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات فى المدن التى يزيد عدد سكانها على مليونى نسمة، إضافة إلى القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.