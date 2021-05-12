هجوم إلكترونى يقطع خدمات الوقود فى جنوب شرق أمريكا

جدة - نرمين السيد - تعرض جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية إلى انقطاع الوقود بعد أيام من تعطل شبكة أنابيب "كولونيال بايبلاين" الأكبر فى البلاد، نتيجة هجوم إلكترونى، فيما تدافع السائقون لتموين سياراتهم.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أعلن حاكما ولايتى نورث كارولاينا وجورجيا حالة الطوارئ، وسط محاولات من الخبراء لتهدئة المواطنين، بقولهم إن تخزين الوقود لن يؤدى إلا إلى تفاقم الأزمة. وقال مدير محطة وقود "شل فى روبينزفيل" بـ ولاية كارولاينا الشمالية فى تصريحات صحفية: "لقد نفد الوقود لدينا، وتم إبلاغنا بأنه يمكن أن نبقى بدون وقود لفترة طويلة بسبب إغلاق خط الأنابيب". وقال رئيس قسم تحليل البترول فى "جاس بودى" التقنية، باتريك دى هان، إن "الطلب على الوقود قفز فى الولايات المتحدة نحو 20% يوم الإثنين، و40% فى جورجيا وفلوريدا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا وفرجينيا بشكل حصرى".

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