ألمانيا تسجل 14909 إصابات جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و548 ألفا و285 بعد تسجيل 14909 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 85380 بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.