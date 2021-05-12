جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الأسبوع 35 وحسم اللقب

حافظ مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مواجهات الجولة 35 برصيد 80 نقطة بفارق 10 نقطة عن أقرب المنافسين فريق مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، وبهذه النتائج توج فريق مان سيتي رسمياً بالبطولة قبل 3 أسابيع من نهايتها حيث أن فارق العشر نقاط لا يمكن تعويضه وتبقى المنافسة مشتعلة على المربع الذهبي فى البريميرليج لحجز مقعد فى بطولة دوري أبطال أوروبا بين كل من مان يونايتد، وليستر سيتي وتشيلسي ووست هام وليفربول، وتوتنهام، وهو ما سيعطي طعم للبطولة فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة بعد حسم اللقب لصالح السيتي.

نتائج مباريات الأسبوع 35 من الدوري الانجليزي

وقد أسفرت نتائج الأسبوع ال 35 عن النتائج التالية:-

فوز ليستر سيتي على نيوكاسل يونايتد 4-2.

فوز ليدز يونايتد على توتنهام 3-1.

فوز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد 2-صفر.

فوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2-1.

فوز ليفربول على ساوثهامبتون 2-صفر.

فوز وولفرهامبتون على برايتون 2-1.

فوز مان يونايتد على أستون فيلا 3-1.

فوز إيفرتون على وست هام 1-صفر.

فوز أرسنال على ويست بروميتش 3-1.

فوز بيرنلي على فولهام 2-صفر.

وتقام يوم الخميس 13 مايو مباراتين مؤجلتين من الأسابيع السابقة حيث يلتقى مان يونايتد مع ليفربول فى التاسعة والربع مساءً ، ويلتقى أستون فيلا مع إيفرتون فى الساعة السابعة مساء.

مانشستر سيتي الأول برصيد 80 نقطة. مانشستر يونايتد الثاني برصيد 70 نقطة. ليستر سيتي الثالث برصيد 66 نقطة. تشيلسي الرابع برصيد 64 نقطة. وستهام يونايتد الخامس برصيد 58 نقطة. ليفربول السادس برصيد 57 نقطة. توتنهام السابع برصيد 56 نقطة. إيفرتون الثامن برصيد 55 نقطة. أرسنال التاسع برصيد 52 نقطة. أستون فيلا العاشر برصيد 48 نقطة. ليدز يونايتد الحادي عشر برصيد 50 نقطة. وولفرهامبتون الثاني عشر برصيد 45 نقطة. كريستال بالاس الثالث عشر برصيد 41 نقطة. ساوثهامبتون الرابع عشر برصيد 40 نقطة. بيرنلي الخامس عشر برصيد 39 نقطة. نيوكاسل يونايتد السادس عشر برصيد 39 نقطة. برايتون السابع عشر عشر برصيد 37 نقطة. فولهام الثامن عشر برصيد 27 نقطة. ويست بروميتش التاسع عشر برصيد 26 نقطة. شيفيلد يونايتد العشرين برصيد 17 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات الأسبوع 35