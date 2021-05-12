جيش الاحتلال يطالب سكان المستوطنات بالبقاء فى منازلهم

جدة - نرمين السيد - وكان الطيران الإسرائيلى، قد شن صباح اليوم الأربعاء، غارات جوية واسعة النطاق على قطاع غزة، استهدفت مواقع لـ حركة حماس، ومقرات أمنية وشرطية تابعة لها.

وأسفر القصف الإسرائيلى الأخير، عن تدمير المقر الرئيس لشرطة حركة حماس، والمعروف باسم "الجوازات" فى غزة.