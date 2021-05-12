عاجل.. مقتل 5 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة فى غزة

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة فى غزة أن الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع التى نفذت منذ الإثنين، أسفرت عن مقتل 35 فلسطينيا على الأقل بينهم 12 طفلا.

وذكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن قادة لهما قتلوا فى هذه الغارات. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه اعترض طائرة مسيرة آتية من قطاع غزة.

واندلعت دوامة العنف هذه بعد صدامات فى القدس الشرقية التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.