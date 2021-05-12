كورونا يلغى صلاة العيد فى المغرب

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن هذا القرار الذى يشمل المصليات والمساجد، اتُّخذ نظرا للتوافد الذى تُسجله عادة فى هذه المناسبة، ونظرا كذلك لصعوبة توفير شروط التباعد بين المصلين.

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