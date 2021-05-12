الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات طالت قيادات ونشطاء من حركة “حماس” في الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية داهمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت القيادي في حماس، ياسر البردساوي.

وأضاف الشهود أن القوات اعتقلت الناشط في الحركة محمد عصيدة من بلدة تل القريبة من نابلس.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوة عسكرية القيادي في حماس، سامح عفانة، بعد تفتيش منزله، وفق الشهود.

وأشار الشهود إلى أن القوات اعتقلت عددا من نشطاء الحركة في المدينتين، دون تفاصيل.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.