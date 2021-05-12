موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الأسباني الذي شهد بالأمس مباراة قوية جمعت فريق برشلونة خارج ملعبه ضد ليفانتي في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليفقد الفريق الكتالوني نقطتين هامتين متيحا الفرصة لرفاق سيميوني لتوسعة الفارق معهم إلى أربع نقاط في حال انتصارهم في موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل أتلتيكو في تكرار انتصاره ضد سوسيداد كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة عشر من الليغا على ملعب أنويتا، وانتهت بفوز الهنود الحمر بهدفين دون رد عن طريق هيرموسو، وماركوس لورنتي.

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في مباراة قوية يأمل فيها رفاق سواريز تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد تعادله الأخير ضد برشلونة في الجولة الماضية سلبيا ليفقد نقطتين هامتين كانتا كفيلتين بفقدانه الصدارة لولا تعادل ريال مدريد ضد إشبيلية في نفس الجولة، لتبقى الأمور دون تغيير، ويواصل رفاق سيميوني التواجد على صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 77 نقطة جمعها من خوض 35 مباراة حقق فيها الفوز في 23 مباراة، وتعادل في ثمانية مباريات، وخسر أربع.

ريال سوسيداد يسعى هو الآخر إلى تحقيق الفوز ضد أتلتيكو مدريد ليواصل حفاظه على المركز الخامس المؤهل إلى مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بشكل مباشر في ظل منافسة صعبة مع فرق ريال بيتيس، فياريال، وسيلتا فيجو، ويدخل سوسيداد المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من العودة إلى الانتصارات بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة قبل الماضية ضد هويسكا بهدف دون رد، قبل انتصاره الأخير ضد إلتشي بهدفين دون مقابل.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد وسوسيداد

القنوات المشفرة: بي ان سبورت HD1 تعليق: رؤوف خليف.

القنوات المفتوحة: إيدمان، سي بي سي سبورت، وفارزيش سبورت.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد اليوم