عاجل.. إصابة 4 إسرائيليين بصاروخ فلسطينى من غزة

جدة - نرمين السيد - وتبنّت كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، عملية استهداف جيب عسكرى إسرائيلى شمال قطاع غزة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك إصابة ميؤوس منها و3 حالات حرجة فى هذا الاستهداف الأخير.

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