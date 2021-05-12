الجنائية الدولية قلقة من جرائم حرب خلال التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقالت فاتو بنسودا فى تغريدة على تويتر "ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك فى غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم". وشهدت باحات المسجد الأقصى مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات كبيرة من شرطة الاحتلال، عقب اقتحامها المسجد وإطلاق وابل من الرصاص المطاطى وقنابل الصوت والمسيلة للدموع.

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