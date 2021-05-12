الجنائية الدولية قلقة إزاء جرائم حرب محتملة وسط التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني

أبدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قلقها إزاء الجولة الجديدة من التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مرجحة احتمال ارتكاب جرائم حرب في هذا السياق.

وذكرت بنسودا في تصريح نشرته المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء:" أتابع بقلق بالغ تفاقم العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والمناطق المحيطة بها، واحتمال ارتكاب جرائم منصوص عليها في نظام روما الأساسي".

وشددت المدعية العامة على أنها تكرر دعوة المجتمع الدولي إلى توخي الهدوء وضبط النفس ووقف العنف، مضيفة: "أذكّر بأن تحقيقات مكتبي ستشمل جميع الجوانب وكل الوقائع والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت ثمة مسؤولية جنائية فردية بموجب النظام الأساسي".

وسبق أن طلبت بنسودا رسميا من محكمتها فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.