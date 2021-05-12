المبعوث الأممي للشرق الأوسط يحذر من ”حرب شاملة” جراء التصعيد بين إسرائيل...

حذر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس سيفضي إلى "حرب شاملة".
ودعا وينسلاند، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الثلاثاء ـ كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.
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