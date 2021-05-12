مسؤول محلي إيطالي: لا اتفاقات مع ليبيا دون حل مشكلة الصيد

أكد مسؤول محلي إيطالي، أنه لا ينبغي إبرام أي اتفاقات مع ليبيا دون حل مشكلة نشاط صيد الأسماك أمام سواحلها.
وكان رئيس الجمعية الإقليمية لمقاطعة صقلية "Ars"، جانفرانكو ميتشيكيه، قد استقبل مساء أمس في مقر الجمعية بباليرمو (بالاتسو ريالي) وفدا من صيادي بلدة ماتزارا ديل فاللو، برفقة مستشار نشاط الصيد توني شيلا، ومن بينهم لوتشانو جاكالوني، مالك قارب الصيد ميكيلي جاكالوني، الذي رشق بالحجارة وصُدم من قبل بعض الزوارق التركية، حسب ما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية.
وفي هذا السياق قال ميتشيكيه: "نضطر للمرة الألف إلى مناقشة مشكلة الصيد في البحر الأبيض المتوسط، التي تقع أساطيل صقلية ضحية لها، والتي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل السلطات الليبية، حتى بالأسلحة النارية والحجارة".
وخلص رئيس "Ars" إلى القول إن "الوضع لم يعد مستداما وبما أنه بحلول يوليو المقبل، سيتعين على إيطاليا تجديد مهمتها العسكرية مع ليبيا، والتي يجب على بلادنا أن تقدم بموجبها ما يقرب الـ60 مليون يورو، فلا يسمح أحد لنفسه بتوقيع اتفاقيات مع ليبيا إن لم يتم حل مشكلة صيادينا بشكل نهائي أولا".
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